Zwangere Guy maakt affiche Herenthouts muziekfestival Clamotte Rock volledig Jurgen Geyselings

27 maart 2019

11u24 1

Het Herenthoutse muziekfestival Clamotte Rock lost een allerlaatste reeks namen. Naast de eerder bekendgemaakte hoofdacts op vrijdag DAAN en De Mens vervolledigt Belgische hip hop sensatie Zwangere Guy de affiche op zaterdag. Hoofdact op zaterdag is Black Box Revelation. Praga Khan, Shameboy en The Hellphonics zijn slechts enkele namen die de weide op zaterdag in extase zullen brengen. Een nieuwe naam die toegevoegd werd aan de affiche op zaterdag zijn de heren van Crackups, zij zullen op het hoofdpodium het hardere gitaarwerk brengen. DJ-duo The Friends kreeg dan weer de eer om het festival op zaterdagmiddag op gang te trekken in ‘Le Jardin’, één van de beide DJ-stages die het festival rijk is.

Clamotte Rock gaat door op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni. Het festival bestaat uit een hoofdpodium in de tent en 2 dj-stages verspreid over de weide aan Oosterhoven. Net als vorig jaar lijkt het erop dat de organisatie het bordje ‘uitverkocht’ aan de inkom zal mogen hangen. Tickets en alle info over het festivalweekend vind je via www.clamotterock.be of via hun facebookpagina.