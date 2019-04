Zwaar verwaarloosde exotische vogels aangetroffen in Turnhout Jurgen Geyselings

07 april 2019

10u23 0

Afgelopen vrijdag werden er bij het Vogel Opvang Centrum (VOC) Neteland in Herenthout verschillende exotische vogels binnengebracht. Het geval van dierenverwaarlozing werd vastgesteld in de ruime omgeving van Turhout. Het onderzoek is momenteel lopende, het ging om een geval van zware verwaarlozing van de dieren. Er werd geen onderhoud gedaan in de kooien, de vogels zaten opgesloten in een donkere kamer en één van de vogels, een kleine papegaaisoort, zat zelfs opgesloten in een plastic curverbox waar een mes tussen doos en deksel voor verluchting zorgde.

“Momenteel verblijven de vogels bij ons in VOC Neteland. De dieren blijven zolang bij ons tot de procedure afgerond is. We hopen dat de dieren definitief aan ons zullen toegewezen worden, zodat we een nieuwe goede thuis voor de dieren kunnen zoeken. Het gaat om een Lori van de Blauwe Bergen, een Zwartenkarassari en 2 parkietachtingen”, vertelt Mieke De Wit van het vogelopvangcentrum.

“We zijn er niet om mensen te veroordelen, maar willen uit respect voor de dieren echt wel benadrukken op volgende boodschap: wie een dier wil houden, moet weten waar hij of zij aan begint. Men moet beseffen dat onderhoud belangrijk is, dat een dier hebben heel wat geld kan kosten”, gaat Mieke verder. “Dit zijn geen fraaie beelden, maar het is een manier om een belangrijke boodschap te brengen: Behandel een dier zoals je zelf behandeld wil worden, met respect!”