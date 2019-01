Zeventiende spaghettiavond VOC Neteland Kristof Baelus

08 januari 2019

12u28 0 Herenthout Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren zal voor de zeventiende keer een spaghettiavond organiseren ten voordele van hun werking.

Deze zal plaatsvinden op 1 maar van 17 uur tot en met 22 uur. Je kan komen smullen in GOC ‘Ter Voncke’ in Herenthout. Het VOC Neteland vangt vogels en wilde dieren op die hulpbehoevend zijn. In 2019 vingen een recordaantal dieren op.