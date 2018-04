Werken in Cardijnlaan, Sportstraat en Kempenlaan 09 april 2018

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 27 april voert IGM bvba in opdracht van Eandis werken uit in de Cardijnlaan, Sportstraat en Kempenlaan ter hoogte van nummers 41 tot 51 (Cardijnlaan), nummers 17 tot 29 (Sportstraat) en nummers 8 tot 12 (Kempenlaan). Het betreft grond- en kabelnetwerken ter uitbreiding van de laagspanning, gas- en openbaar verlichtingsnet en het plaatsen van een nieuwe distributiecabine. Hierdoor zullen het voetpad, het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt. Bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen hebben voorrang. Tijdens de werken geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/u. De werken zullen 15 werkdagen in beslag nemen. (WDH)