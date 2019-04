Werken centrumstraten Herenthout zitten in een laatse fase Jurgen Geyselings

16 april 2019

09u59 0

Sinds deze week en nog tot en met zondag 5 mei 2019 is het kruispunt Koestraat-Zwanenberg-Bergense Steenweg in Herenthout volledig onderbroken en niet toegankelijk voor eender welk verkeer. De toplaag asfalt zal op maandag 29 en dinsdag 30 april aangebracht worden. De belijning is voorzien in de week van 6 mei. De planning van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden en dus zijn de verschillende data onder voorbehoud.

Met het mooie weer in het vooruitzicht de komende dagen zal de eerste fase aan het kruispunt naar alle waarschijnlijkheid niet veel, of geen vertraging met zich meebrengen. Wekelijks wordt de planning van de werken bekeken op een werfvergadering.

“Wij zijn ons bewust van de hinder die de werken veroorzaken maar wensen iedereen te bedanken voor het begrip, geduld en de medewerking. We bekijken en evalueren op permanente basis de verkeerssituatie en zullen bijsturen waar nodig,” klinkt het bij het lokale bestuur uit Herenthout.