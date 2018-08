Weg- en rioleringswerken Zwanenberg en Bergense Steenweg 24 augustus 2018

Op maandag 17 september 2018 start aannemer ADAMS nv met de weg- en rioleringswerken in Zwanenberg en Bergense Steenweg (gedeelte tussen Koestraat en Cardijnlaan). De uitvoeringstermijn bedraagt 80 werkdagen. Om de bereikbaarheid van de woningen zo optimaal mogelijk te houden en de veiligheid te garanderen worden er gedurende de werkzaamheden de volgende verkeers-en veiligheidsmaatregelen genomen. In de Albertstraat en de Zwanenberg (tussen Molenstraat en Albertstraat) wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven. De ingang van de gemeenteschool, kinderopvang en bibliotheek in Zwanenberg wordt afgesloten. De ingang via het park zal dan fungeren als enige ingang voor bibliotheek en kinderopvang. De enige ingang voor de gemeenteschool is langs de Albertstraat.





De werken starten op het kruispunt Molenstraat-Zwanenberg, waarvoor het noodzakelijk is om het kruispunt voor het doorgaande verkeer volledig af te sluiten vanaf maandag 17 september 2018 gedurende een viertal weken. Tijdens deze periode zal een gepaste omleiding voorzien worden. (WDH)