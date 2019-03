Weergoden zadelen Peer Stoet op met financiële kater:

“Tussen 5.000 en 10.000 euro minder inkomsten” Jurgen Geyselings

12 maart 2019

08u22 0 Herenthout Het weer heeft het carnaval in Herenthout flink parten gespeeld. De eerste stoetzondag op 3 maart was druilerig en grijs, waardoor slechts 3.500 bezoekers naar het centrum afzakten. In het verleden waren dat er vaak 7.000 of meer. Afgelopen zondag werd de stoet zelfs afgelast door de storm. “We zijn zeker tussen 5.000 en 10.000 euro inkomsten misgelopen”, aldus Peer Stoet.

Vorig jaar nog had het bestuur van Peer Stoet beslist dat de stoet voor de Herenthoutenaar zelf niet meer gratis was. Zo kon het bestuur aan extra inkomsten geraken om carnaval financieel gezond te houden.

“Het is heel moeilijk om een schatting te maken van het misgelopen bedrag. Maar het gaat al gauw over 5.000 à 10.000 euro”, concludeert Gunter Nevelsteen, voorzitter van Peer Stoet vzw.

Halfvasten?

“We moeten 50 jaar teruggaan voor de vorige afgelasting van de carnavalstoet. Toen werd de stoet verplaatst naar halfvasten”, zegt Jan de Preter, co-archivaris bij Peer Stoet. Her en der wordt onder de stoeters gefluisterd dat ze dat wel zien zitten. Of het er werkelijk van zal komen is de hamvraag.

Afgelopen zondag treurden de carnavalisten om de afgelasting. Tegen het normale startuur van de stoet verzamelden bijna alle carnavalisten aan het stoetstandbeeld om van daaruit in een rouwstoet het centrum rond te trekken. Een indrukwekkende groep wandelde door het Herenthoutse straatbeeld. “Het is duidelijk, carnaval is nog lang niet dood”, vertelde een bezoeker.

Na de optocht doken de aanwezigen toch nog de cafés in. Al van in de namiddag zette de dj zich achter de discobar. Zo werd het toch nog een lange stoetavond voor de Herenthoutenaren.