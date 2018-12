Vroege vogels kunnen al tickets voor Clamotte Rock kopen Kristof Baelus

11u30 0 Herenthout Op 31 mei en 1 juni is het weer feest in Herenthout. Momenteel is de organisatie van Clamotte Rock volop aan het puzzelen aan de line-up. De ‘Early Bird’-ticketverkoop is reeds van start gegaan.

Tickets zijn te koop via Papyrus in Nijlen, Dagbladhandel Aktueel in Herenthout, ‘t Krantje in Herenthout of online via www.clamotterock.be. Early Bird-tickets zijn enkel te verkrijgen als combi en kosten 30 euro. Vorig jaar was het festival uitverkocht.