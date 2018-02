Vrijwilligers gezocht voor zwerfvuilactie 06 februari 2018

De volgende zwerfvuilactie vindt plaats op zaterdag 17 maart. Deelnemers moeten zich voor 5 maart aanmelden bij de Milieudienst.

De Grote Lenteschoonmaak bundelt van 17 tot 31 maart alle initiatieven waarbij vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen en zo het straatbeeld mooi te maken. De Mooimakers koppelen hieraan een grote communicatiecampagne, terug te vinden op www.mooimakers.be.





De zwerfvuilactie verloopt volgens een vaste formule. Deelnemers komen om 9 uur samen in de gemeentelijke feestzaal, waar ze kunnen aanduiden welke straten of pleintjes ze wilen opruimen. Ze nemen er vuilniszakken, grijpstokken, handschoenen en een fluo hesje mee. Daarna gaat iedereen aan de slag. De actie wordt 's middags afgesloten met een hapje en een drankje. Wie wil meewerken, meldt zich voor 5 maart bij de Milieudienst, via het nummer 014/50.78.44 of milieudienst@herenthout.be. (WDH)