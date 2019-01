VOC Neteland vangt voorlopig ontsnapte wasbeer op Kristof Baelus

28 januari 2019

15u19 0 Herenthout Het VOC Neteland in Herenthout heeft momenteel wel een heel speciale bezoeker. In een kippenhok in Duffel vonden de eigenaars een wasbeer terug. Het diertje had zich net tegoed gedaan aan enkele kippen en een haan.

Bij het VOC Neteland vermoeden ze dat het gaan om een wasbeer die bij mensen gehouden werd. In België is het verboden om een wasbeer te houden als huisdier.

“Het komt niet vaak voor maar soms houden mensen deze diertjes toch illegaal als huisdier”, klinkt het bij het VOC. “Het diertje was kerngezond toen we het aantroffen en had net goed gegeten.”

Het dier zal niet in zijn natuurlijke habitat kunnen uitgezet worden. Normaal leven deze dieren in de Verenigde staten maar nog steeds worden ze illegaal verhandeld naar andere landen. Vanuit het VOC Neteland zal de wasbeer naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht worden. Zij zullen voor de wasbeer vermoedelijk een nieuwe thuis in een dierentuin zoeken.