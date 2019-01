VOC Neteland vangt steeds meer hulpbehoevende dieren op Kristof Baelus

04 januari 2019

13u07 0 Herenthout In 2018 heeft VIC Neteland maar liefst 3294 hulpbehoevende dieren opgevangen, dit zijn exact 250 slachtoffers meer dan in 2017. De laatste jaren merkt VOC Neteland een stijgende lijn in het aantal dieren dat zij opvangen.

De juiste evaluatie moet dan nog wel opgemaakt worden, het is wel duidelijk dat er in 2018 9% meer dieren zijn opgevangen dan in 2017 en dat is een aanzienlijk aantal. Deze evolutie is al en paar jaar aan de gang merken de medewerkers van VOC Neteland.

“We hadden een zeer warme en droge zomer, tijdens deze periode zijn er merkbaar meer dieren binnengebracht”, zegt coördinators VOC Neteland Bart Symons. “Vanuit de overheid moeten wij ook inzetten op educatie en sensibilisering, we hechten hier zelf ook veel belang aan. Hierdoor is het VOC de laatste tijd veel bekender geworden bij het grote publiek.”

VOC Neteland heeft 2018 afgesloten met het verlenen van hulp aan een Blauwe Reiger met een schotwonde, in 2019 was het eerste slachtoffer een Buizerd. De roofvogel was totaal verzwakt en ondervoed en is ondertussen helaas gestorven.