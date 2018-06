Viertal opgepakt voor drugshandel 29 juni 2018

02u39 0 Herenthout De politie heeft woensdag in Hoogstraten vier mannen opgepakt die verdacht worden van inbreuken op de drugswetgeving.

De auto waarin ze zaten werd door de politie opgemerkt bij een verkeersinbreuk. Toen de agenten de auto deden stoppen, vonden ze drugs in de wagen. "De personen worden verdacht van handel in drugs. In de auto is cannabis, XTC, speed en cocaïne aangetroffen, en vermoedelijk ook 3 gram crack", vertelt een woordvoerster van het parket. In de auto zaten een 21-jarige Belg uit Herenthout, een 66-jarige Nederlander uit Hoogstraten, een 49-jarige Portugees uit Hoogstraten en een 32-jarige Portugees uit Hoogstraten. Het viertal werd gisterennamiddag voor de onderzoeksrechter geleid. (JVN)