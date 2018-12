Verkoop Early Bird tickets Clamotte Rock van start Kristof Baelus

12 december 2018

11u30 0 Herenthout Op 31 mei en 1 juni is het weer feest in Herenthout. Momenteel is de organisatie van Clamotte Rock volop aan het puzzelen aan de line-up. Early Bird ticketverkoop is reeds van start gegaan.

Tickets zijn te koop via Papyrus in Nijlen, Dagbladhandel Aktueel in Herenthout, ‘t Krantje in Herenthout of online via www.clamotterock.be. Early Bird tickets zijn enkel te verkrijgen als combiticket en kosten 30 euro. Vorig jaar was het festival uitverkocht.