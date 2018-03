Verhit debat over extra lening aan KFC OPPOSITIE PLEIT VOOR OVERNAME KANTINE DOOR GEMEENTE MARLIES VAN BAEL

28 maart 2018

02u50 0 Herenthout Het debat over het al dan niet geven van een extra lening aan KFC Herenthout woedde gisteren opnieuw hevig in de

gemeentezaal in





Herenthout. De gemeente wil een nieuwe lening toestaan, de oppositie ziet de oplossing in het overnemen van de





kantine van de club.





De gemeente debatteerde gisteren samen met de oppositie, de voorzitter en boekhouder van KFC Herenthout over een mogelijke extra lening van 150.000 euro voor de bouw van een nieuwe kantine.





De besprekingen zaten eerder in het slop omdat de club al een subsidie van 150.000 euro en een renteloze lening van 650.000 euro van de gemeente kreeg voor de bouw van een nieuwe kantine met kleedkamers op het sportcentrum 't Kapelleke. Door onverwachte kosten vraagt de club opnieuw een lening van 150.000 euro.





Het eerste deel handelde over de financiële toestand van de club. Blijkbaar werd er in april 2017 al kort aangehaald dat de kosten hoger zouden oplopen dan gedacht, dus dat de club waarschijnlijk de bouw niet meer financieel zou kunnen dragen. "Ik vind het jammer dat daar op de gemeenteraad niets over gecommuniceerd is", zegt oppositieraadslid Stijn Raeymaekers (Eenheid).





KFC raamde de kosten op ongeveer een miljoen euro en leende 800.000 euro bij de gemeente, de rest zouden ze zelf betalen door hun werkingsgeld. "We hebben dit helaas niet met ons werkingsgeld kunnen betalen, maar gaan in de toekomst wel proberen om de inkomsten te verhogen en de kosten te drukken, zodat we een reserve opbouwen", luidt het bij KFC.





Doorgeeflening

De gemeentelijke financieel directeur Ann Wiemeersch zocht naar oplossingen. "Ofwel kan de gemeente niets doen en weigert ze te helpen, maar dan moet de club in vereffening gaan en zien ze ook hun eerdere lening niet meer terug. Een tweede optie is om een subsidie van 150.000 euro te geven maar dat zou een te grote financiële impact hebben op de gemeentekas. Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat de gemeente het gebouw overneemt en eigenaar wordt van de kantine. Maar die overname is financieel en juridisch een groot risico en zou een hoge huurprijs betekenen voor de club.





Als laatste optie hebben we de lening, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar een lening die de gemeente aangaat bij de bank en zo doorgeeft aan de club. Dat is een soort doorgeeflening, een nuloperatie die gunstig is voor beide partijen." De gemeente zag het idee van de doorgeeflening wel zitten, de oppositie ijvert voor de eigendomsrechten van de kantine.





"Wie zegt dat de club ons die lening nog gaat kunnen terugbetalen?", zegt Raeymaekers. "En wat als er een andere vereniging komt aankloppen die ook een lening wil? KFC heeft al meer middelen gekregen dan eender wie." De beslissing wordt op 16 april genomen tijdens de gemeenteraad.