Vandalen vernielen brievenbussen en elektriciteitskasten 14 februari 2018

02u42 0 Herenthout Op de Itegemsesteenweg, Boeyendaal en Uilenberg in Herenthout zijn maandagnacht vandalen aan het werk geweest. Ze trapten verschillende brievenbussen stuk en braken de elektriciteitskasten in de straten af.

De gemeente en de wijkagenten van politiezone Neteland zijn op zoek naar de daders en vragen aan de inwoners om foto's te sturen van de ravage die bij hen is aangericht. Ook de buurtbewoners zelf zoeken naar beeldmateriaal van eventuele beveiligingscamera's. De feiten gebeurden na de Nacht van Herenthout, het verkleed carnavalsbal waarop vele feestvierders aanwezig waren om de Carnavalsweek in te zetten. "Wij betreuren deze acties enorm", vertellen de leden van Peer Stoet vzw, de carnavalsvereniging die de Nacht van Herenthout organiseerde. Wie meer info heeft, mag zich wenden tot de wijkpost in het gemeentehuis of op het politiekantoor in Herentals. (MVBO)