Vader en zoon feesten al 29 jaar samen PRINS STIJN I EN JEF KLAAR VOOR CARNAVAL PEER STOET MARLIES VAN BAEL

09 februari 2018

02u55 176 Herenthout Alle Herenthoutenaars zitten op hete kolen, want vanaf zondag barst het carnavalsfeest los. Prins Stijn I en zijn vader Jef treffen nog de laatste voorbereidingen aan hun praalwagen. "De laatste dagen moeten we nog een tandje bijsteken."

Sinds november zijn Stijn, Jef, nar Kurt en de leden van 'de Raad van Elf' druk in de weer om hun praalwagen klaar te krijgen. Die is deze keer erg speciaal, want Stijn mag tijdens deze editie Prins Stijn I genoemd worden. "Prins worden was al een droom van vroeger toen ik klein was", vertelt Stijn 'Balou' Verbruggen (33). "Onze carnavalsvereniging Imitato heeft mij voorgedragen aan het bestuur van Peer Stoet en zij hebben mij gekozen, daar ben ik enorm blij mee."





Stijn kreeg de carnvalskriebels al met de paplepel mee van vader Jef Verbruggen. "Toen ik vier jaar was, stond ik al met mijn vader op de wagen en sindsdien zijn die kriebels niet meer gestopt", zegt Stijn. "Mijn vader helpt ook mee aan de wagen en die band is daardoor heel sterk geworden. Af en toe ontstaan er wel discussies maar die duren gelukkig niet erg lang. Het is leuk om samen carnaval te vieren."





Licht

Dat kan vader Jef alvast beamen. "Ik ben enorm fier op mijn zoon, wij zijn allemaal vrienden onder elkaar", zegt hij. "Ik ga ook al met de stoet mee sinds ik klein was, maar er is veel veranderd ten opzichte van toen. De wagen van Stijn wordt prachtig, maar vroeger waren de wagens nog beter afgewerkt. In de straat waar de prins woonde, brandden allerlei lichten die van ver te zien waren. Nu branden er enkel bij Stijn nog enkele lichten buiten."





Van zijn vader kreeg Stijn nog wijze raad. "Mijn vader heeft me geleerd om van elk moment te genieten", zegt Stijn. "Ik ben maar een keer prins en daar moet ik inderdaad van genieten, ik ga die wijze raad zeker opvolgen."





Balou

Stijn heeft zijn wagen helemaal naar zijn hand gezet. "Mijn bijnaam is 'Balou', de beer uit Jungle Book", zegt hij. "Daarom staat mijn wagen helemaal in dat thema", zegt hij. "We werken er al sinds november aan en gaan nog veel werk hebben om alles af te krijgen tegen zondag."





De carnavalsgekte duurt in Herenthout een hele week van zondag tot zondag. Stijn kan nog niet snel rust nemen. "Maandag ga ik naar een verkleedbal, dinsdag naar het kindercarnaval, woensdag gaan we de mensen in de rusthuizen bezoeken", zegt Stijn. "Donderdag neem ik even rust, om daarna verder te gaan langs de jeugdhuizen en het Carnavalsbal in Leopoldsburg en daarna is het terug aan ons." Stijn denkt zeker nog niet aan stoppen, maar zijn opvolging is er al met zijn zoontje Seppe (3). "Seppe staat zondag bij mij op de wagen, hij is de kleine Prins en daar is hij enorm fier op."