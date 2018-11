Unieke reeks winterwandelingen gebundeld Kristof Baelus

14 november 2018

De komende winter kan je weer heerlijk wandelen in de regio. Er werden 11 winterwandelingen gebundeld in een unieke reeks, op initiatief van Kempens Karakter. In de maanden november tot maart kan je zo telkens in een andere gemeente terecht om een stukje van de Kempen te ontdekken.

Deelnemen aan een wandeling kost 2 euro. In ruil hiervoor word je verrast met een proevertje. Aan de wandelreeks is een leuke wedstrijd verbonden: indien je aan vijf wandelingen deelneemt, maak je kans op één van de twaalf manden met streekproducten. De gratis brochure met het volledige wndelaanbod kan je bekomen op het LoketVrije Tijd.

De Herenthoutse wandeling vindt plaats op zondag 25 november 2018 met vrij vertrek aan het Prinsenhof (Bevelse Steenweg 6) tussen 9 uur en 13 uur.