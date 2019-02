Ticketverkoop Red Zebra in zaal Lux van start Kristof Baelus

23 februari 2019

19u48 0 Herenthout Op 23 maart zal Red Zebra op het podium in zaal Lux in Herenthout een uniek concert spelen. De organisatie MinC wil in zaal lux weer enkele legendarische optredens organiseren.

Voor het optreden van Red Zebra zullen De Brassers het publiek opwarmen. Tickets voor het optreden zijn momenteel te koop via de website van Lux Herenthout en kosten 22 euro. Tickets zijn eveneens te koop in café Lux, café Crossroad en café Titanic in Herenthout.