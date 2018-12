Theatergezelschap zoekt rekwisieten na brand in opslagplaats Kristof Baelus

17 december 2018

14u44 0 Herenthout Het theatergezelschap ‘Tweelicht en Zoon’ huurde in Herenthout een pand voor de opslag van rekwisieten en audiovisuele apparatuur. De opslagruimte vatte op 13 oktober vuur en verwoestte alle decors en materiaal. Nu doet het gezelschap een oproep via Facebook.

In de loods lag onder andere alle kledij, rekwisieten, decors, doeken en flatscreens van de voorbije twintig jaar. De omvang van de schade is zo’n 200.000 euro. Op de Facebookpagina van de toneelgroep kan je een bericht vinden waarin ze een oproep doen aan personen die hen kunnen helpen aan verschillende rekwisieten. In de lange lijst staan onder andere donsdekens, groene zwemvliezen, vrouwenpruiken en een bruine lederen pilotenvest. Iedereen die de toneelgroep kan helpen, mag een mailtje sturen naar jos.tweelicht@gmail.com.