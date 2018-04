Stookolie lekt in De Wimp 11 april 2018

Aan Heikant in Herenthout is gisteren omstreeks 14.30 uur stookolie terechtgekomen in een beek die uitmondt in de Wimp. Op een nabijgelegen boerderij was het kraantje van een mazouttank blijven openstaan. De boer heeft dat te laat opgemerkt, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid mazout in de beek terechtkwam. De brandweer kwam het goedje opkuisen. (MVBO)