Spaghettiavond t.v.v. vogelopvancentrum te Herenthout Ga op vrijdag 1 maart lekker eten en steun het opvangcentrum voor wilde dieren en vogels in Herenthout. Jurgen Geyselings

26 februari 2019

13u21 0

VOC Neteland, gevestigd in de Langstraat te Herenthout organiseert nu vrijdag 1 maart 2019 vanaf 17 uur hun 17de Spaghettiavond. De eetavond ten voordele van het goede doel gaat door in GOC Ter Voncke, gelegen in de Vonckstraat te Herenthout. Iedereen is welkom op vrijdag, er is geen voorinschrijving van kracht.

Meer over Herenthout

human interest