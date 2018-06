Spaaractie handelaars met knipoog naar WK 22 juni 2018

02u51 0

De voorjaarsactie van de lokale handelaars in Herenthout baadt volledig in de voetbalsfeer, met een knipoog naar het WK. Ze lanceren de actie 'Russia18'.





"Aankopen bij deelnemende lokale handelaars leveren stickers op. Je hebt vijf stickers nodig voor een volle spaarkaart. De spaarkaart moet aankopen vermelden bij minimaal drie verschillende handelaars door middel van een stempel", klinkt het. "Een volle spaarkaart geeft kans tot het winnen van cadeaubonnen. Volle spaarkaarten kan je afgeven bij de deelnemende handelaars of deponeren in de bus op het gemeentehuis of in de bib." De actie loopt nog tot 15 juli. Tijdens een slotevenement op 21 juli worden de winnaars van de voorjaarsactie bekendgemaakt. Die dag is iedereen vanaf 16 uur welkom op de Botermarkt. Daar staan er Herenthoutse foodtrucks, de PretCamionette en een springkasteel. (JVN)