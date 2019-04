Sophie Gabriëls (dochter van oud-burgemeester Roger) staat op Open Vld-lijst voor Vlaams Parlement Jurgen Geyselings

05 april 2019

09u47 0 Herenthout Sophie Gabriëls, dochter van gewezen Herenthouts burgemeester Roger Gabriëls en gemeenteraadslid voor GBL, werd door Open Vld gevraagd om zich op 26 mei kandidaat te stellen voor de Vlaamse verkiezingen. De ambitieuze Herenthoutse zei ja.

Het was Open Vld niet ontgaan dat politieke nieuwkomer in Herenthout een prachtige score neerzette bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

“Ik was verrast en in zekere zin ook vereerd dat Open Vld mij vroeg om mee te dingen naar de stem van de kiezer”, zegt Gabriëls. “Ik heb geen moment geaarzeld. De visie van Open Vld sluit het best aan bij de mijne. Ik kreeg het van thuis uit mee, zowel mijn ouders als grootouders waren ondernemers, echte doeners dus. Ikzelf heb ook een eigen schoonheidszaak.”

Vrouwen troef

“Het is mijn debuut op een bovenlokale lijst. Ik wil zeker mijn strepen verdienen vanop die achtste opvolgersplaats. Mijn vader zal vast ook nuttige tips voor me hebben. Burgemeester van Grobbendonk Marianne Verhaert (tweedede op de Kamerlijst, red.) en Martine Taelman – dé politieke naam in de Kempen, die de lijstduwer van de opvolger is op de Vlaamse lijst- zijn beide goede kennissen van me. We zullen de vrouwelijke troefkaart trekken om de Kempen een stem te geven. Campagne voeren kan ik leren dankzij hun ervaring”, aldus Gabriëls.

Sophie zet in op drie thema’s. Als mama van twee zoontjes vindt ze maatregelen pro gezin zeer belangrijk; als onderneemster wil ze de economie een boost geven en ten slotte draagt ze veiligheid hoog in het vaandel.