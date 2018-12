Schrijf mee tegen onrecht Kristof Baelus

25 december 2018

In de bibliotheek in Herenthout is een schrijfhoek ingericht en ligt schrijfgerief, documentatie en een modelbrief ter beschikking voor de schrijfmarathon van Amnesty International. Laat je stem horen en schrijf mee tegen onrecht. Deelnemen kan nog tot eind december.