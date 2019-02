Schransstraat wordt tijdelijk doodlopende straat Kristof Baelus

22 februari 2019

13u15 0 Herenthout Vanaf vrijdag 1 maart 2019 wordt een tijdelijke proefopstelling voorzien waarbij de Schransstraat een doodlopende weg wordt. De proefopstelling blijft gelden tot ten laatste 31 juli 2019.

In de straat zal een blokkade opgesteld worden met enkel doorgang voor voetgangers en fietsers. Vanaf de Itegemse Steenweg tot over een afstand van 20 meter, in de richting van Uilenberg, zal een stilstaan- en parkeerverbod gelden. De bevoegde adviesraad zal zich nadien buigen over de resultaten van de proefopstelling.