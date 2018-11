Rudi Vranckx op het podium met ‘Vriend of Vijand’ Kristof Baelus

05 november 2018

Naar aanleiding van het 100-jarige einde van de Eerste Wereldoorlog heeft Cultuurraad Herenthout de voorstelling ‘Vriend of Vijand’ met Rudi Vranckx aangeboden. Ze geeft enkele zeer beklijvende momenten weer die Rudi Vranckx doorheen zijn carriere meemaakte en is voorzien van live muziek.

Bram Vermeulen is gebiologeerd door de Eerste Wereldoorlog en de uitputtingsslag rond Ieper. Alle geluiden, de loopgraven en bunkers inspireerden hem zo mateloos dat hij er prachtige liedjes over schreef. Zijn dochter, Katarina Vermeulen bracht samen met drie muzikanten de voorstelling tot leven liedjes van haar vader. Rudi Vranckx bracht enkele pakkende verhalen over zijn ervaringen in oorlogsgebieden, gecombineerd met filmmateriaal.