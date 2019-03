Red Zebra lokt bijna 400 bezoekers naar eerste concert in 25 jaar in Zaal Lux Jurgen Geyselings

24 maart 2019

19u26 7 Herenthout Bijna 400 Kempense muziekliefhebbers hebben zaterdag hun hart opgehaald met de punk van ervaren rotten De Brassers en Red Zebra. Voor het eerst in 25 jaar stond in de legendarische Zaal Lux in Herenthout nog eens een concert op het programma.

De concertorganisatoren van MinC gaven Zaal Lux dit weekend een tweede leven. Dat het publiek overwegend bestond uit vijftigers, die de nostalgie van de zaal kwamen opsnuiven was niet verwonderlijk. Onder de aanwezigen ook Stijn Meuris, voormalig frontman van Noordkaap en Monza. “Zaal Lux, De Brassers en Red Zebra. Hier moest ik bij zijn”, aldus Meuris.

Het was het eerste, maar zeker niet het laatste concert dat de organisatoren in petto hebben. Over nieuwe namen en een datum konden de heren van MinC nog niets kwijt.