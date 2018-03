Rechtzetting 24 maart 2018

In het artikel over site Verheyen in Herenthout in de krant van gisteren sloopte een foutje. Er werd geschreven dat schepen Maurice Helsen zetelde bij de partij GBL, maar dat is fout. De schepen maakt deel uit van de partij CD&V in Herenthout. (MVBO)