Raamposters tegen zwerfvuil 18 juli 2018

Elke plek is wel voor iemand belangrijk. Bestel bij de milieudienst je raamposter van krijtpapier, vul je naam aan en motiveer zo de voorbijgangers om hun afval niet op de grond te gooien. Met deze campagne willen de Mooimakers en het bestuur benadrukken dat elke plek in de gemeente het verdient om zwerfvuilvrij te zijn. Niet alleen de iconische plekken verdienen het om mooi en proper te zijn, elke plek heeft wel voor iemand een speciale betekenis.





Wil jij in Herenthout anonieme plekken een gezicht geven door unieke gebeurtenissen of echte verhalen aan die plaats te linken? Bestel dan de raamposter van krijtpapier. Schrijf er op waarom mensen jouw buurt niet mogen vervuilen met afval en hang hem op. Je kan een raamposter ophalen bij de Milieudienst, Loket Bouwen & Wonen. (WDH)





Meer info via 014/50.78.44 en milieudienst@herenthout.be