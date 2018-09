Psychiatrisch onderzoek voor messentrekker 04 september 2018

02u44 0

De 34-jarige man uit Herenthout die op de jaarlijkse braderij in zijn dorp door het lint ging met een mes, blijft in de gevangenis. Dat heeft de raadkamer in Turnhout beslist. De man verwondde twee mensen met het mes. De man verklaarde achteraf aan de speurders dat hij niet wist wat hij gedaan had. Hij zou in shock zijn geweest door een combinatie van alcohol en het gebruik van methadon als antidepressivum. De man blijft aangehouden en zal aan een psychiatrisch onderzoek onderworpen worden. (JVN)