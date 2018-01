Prins Stijn I telt af naar Peer Stoet op 11 februari 02u29 0 FotoPeter Vanderveken

De carnavalstoet in Herenthout trekt dit jaar op zondag 11 februari voor een eerste keer door de straten. Eén week later, op 18 februari, doet Peer Stoet dat carnavalsfeest nog eens over. Stijn Verbruggen zal dit jaar optreden als Prins Carnaval. Prins Stijn I is al jaren gebeten door het carnaval. Eerder was hij ook al lid van de Raad van Elf, en was hij nar. Die rol is dit jaar weggelegd voor Kurt. Stijn Verbruggen neemt de scepter over van





Kristof I.





(JVN)