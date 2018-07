Praatpunt voor anderstaligen zoekt vrijwilligers 28 juli 2018

Op 28 augustus 2018 start het eerste praatpunt voor anderstaligen. Personen van buitenlandse herkomst kunnen er Nederlands oefenen en praten met vrijwilligers. In kleine groepjes of per twee spreken ze over allerlei dingen om de taal te oefenen. Het praatpunt is gratis en vindt plaats in het wijkhuis, Bergense Steenweg 55. Inschrijven is niet nodig. Men komt steeds op dinsdag van 12.30 tot 15.30 uur samen op de volgende data: 28 augustus, 25 september, 23 oktober, 27 november en 18 december.





Ben je op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding?





Spreek je goed Nederlands? En heb je een open houding tegenover anderstaligen? Dan ben jij de vrijwilliger die men zoekt. Interesse? Contacteer Charlotte Brosius via 014/24.66.48 of via charlotte.brosius@isom.be. (WDH)