Politie vindt auto terug na ongeval met vluchtmisdrijf Jef Van Nooten

28 maart 2019

18u00 2

In de Molenstraat in Herenthout is woensdagavond een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een autobestuurder reed er met zijn voertuig in op een geparkeerde wagen. De bestuurder vluchtte na het ongeval weg. De politie vermoedt dat de auto die betrokken was bij het vluchtmisdrijf nadien werd teruggevonden op een parking in Herenhout.