Peter Hens brengt comedy voor kinderen “Ik ging zelfs terug naar de Chiro om de jongeren beter te begrijpen” Kristof Baelus

24 december 2018

09u17 0 Herenthout Peter Hens is niet enkel stand-up comedian voor volwassenen maar richt zich nu specifiek op kinderen en jongeren. Met zijn Winter Show for Kids staat hij op 27 december in zaal Lux in Herenthout. Daarna zal hij met zijn Rookie Comedy for Kids richting Antwerpen en Gent trekken.

Peter zal op 27 december een thuismatch spelen in zijn eigen gemeente. In zaal Lux brengt hij het verhaal van een sneeuwruimer. Vroeger een populair beroep maar nu is hij nog alleen. Op een dag stopt het met sneeuwen en zal hij op alle mogelijke manieren trachten zelf sneeuw te maken. Een magische prinses brengt reikt hem een oplossing aan. “Het is een heel interactieve show met dans en zang, op maar voor kleuters en leerlingen uit de lagere school.

Met zijn Rookie Comedy for Kids ziet Hens het veel groter. Hier wil hij alles wat nu speelt onder jongeren op een humoristische manier aan de dag brengen. Van vloggers tot Snapchat en van gsm-gebruik tot de nieuwste rages. Het doelpubliek hier zijn 12-14 jarigen.

Om in de denkwereld van de jongeren en kinderen te komen is Peter gaan babysitten en ging hij zelfs terug naar de Chiro. Zo leerde hij de denkwereld van de jongeren steeds beter begrijpen. De show is dan wel gericht op kinderen maak ook de ouders kunnen ervan genieten. “Er zit geen specifieke boodschap in de show, het is pure comedy. Alles zal wel objectief worden gespeeld zodat er achteraf ruimte is voor discussie over deze onderwerpen tussen ouders en kind”, zegt Hens

Tickets voor zijn Winter Show for Kids op 27 december kunnen nog besteld worden via info@bubble-show.be en kosten 8 euro per persoon.