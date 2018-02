Peperdure fiets na één ritje gestolen JONGE TRIATLEET IS OOK OUDER EXEMPLAAR KWIJT TOON VERHEIJEN

23 februari 2018

02u50 0 Herenthout De jonge en beloftevolle triatleet Vince Van De Poel (16) en zijn ouders zitten in zak en as. Vince spaarde twee jaar lang om een peperdure wedstrijdfiets aan te kopen. Hij maakte er welgeteld één ritje op, maar toen werd zijn nieuwe aanwinst samen met zijn oudere fiets uit de garage van zijn ouders gestolen. De fietsen hadden samen een waarde van 15.000 euro.

"Hoe oneerlijk kan het leven zijn", zucht Tanja Smets, de moeder van de jonge triatleet Vince Van De Poel uit Herenthout. "In de nacht van dinsdag op woensdag zijn dieven onze garage binnengedrongen en zijn ze aan de haal gegaan met de twee fietsen van onze Vince. De ene stond nog maar amper een week in de garage. Hij had er nog maar één keer mee gereden. Hij was er zo trots op. Het was zijn droomfiets. Het is waarschijnlijk zoeken naar een speld in een hooiberg, maar toch verspreiden we de beelden van de fietsen zoveel mogelijk. Je weet maar nooit dat er iemand ergens de fietsen opmerkt."





Vince doet triatlon sinds zijn 11 jaar. Hij is aangesloten bij KTT, het Kempisch Triatlon Team. Vince Van de Poel volgt les aan de 'Ride for Future' Campus de Vesten in Herentals. De school deelt ook al massaal de beelden die mama Tanja op Facebook plaatste. Ook het Zamara-Wilierteam steunt haar jonge renner. "Ik had er twee jaar lang voor gespaard", vertelt een aangeslagen Vince zelf. "Twee jaar lang had ik in de zomer gewerkt op het bedrijf van mijn papa, Industriebouw De Pelsmaeker in Olen. Alle centen die er ik verdiende, zette ik opzij om daarna ook nog wat bij te leggen. Zo kon ik mijn Wilier Cento 10 Air Ramato aankopen. Maar daar zijn ze nu dus mee aan de haal gegaan. Ook mijn oudere fiets, een Wilier GTR sl, hebben ze meegenomen. Het zijn inderdaad niet de goedkoopste fietsen." De waarde ligt ongeveer, voor beide fietsen samen, op zo'n 15.000 euro.





"Lafaards"

"Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Lafaards zijn het die zoiets doen. De diefstal bezorgde ons hele gezin een zwaar hoofd en de bijhorende kopzorgen. Maar langs de andere kant zullen we vooral ook de fijne, bemoedigende en meelevende reacties van alle mensen met het hart op de juiste plaats nooit vergeten. Daarvoor willen we iedereen ook bedanken." En gisteren trainde Vince alweer zoals elke dag. Op een geleende fiets voorlopig, want opnieuw 15.000 euro bij elkaar sparen is niet zo gemakkelijk.