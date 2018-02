Peer Stoet sluit carnavalsweekend af 19 februari 2018

02u34 30 Herenthout Onder de stralende zon sloten de Herenthoutenaren gisteren hun 126ste carnavalseditie af met een tweede carnavalsstoet. "Carnaval in Herenthout staat garant voor plezier en enthousiasme."

Ook tijdens dit laatste weekend van de eeuwenoude carnavalstraditie zorgden verschillende groepen voor straattheater in het dorp tijdens de carnavalstoet.





Zo waren de OLB Knights, de oud-leidingsbond van Chiro Herenthout, ook paraat in de stoet. "In ons verhaal strijden rivaliserende ridderclans voor de hand van de prinses", vertelt Bram Van Dyck. "Tijdens een brainstorm op ons Chiroweekend werd al snel beslist wat we gingen doen tijdens de stoet", zegt hij. Voor Bram en zijn vrienden is de carnavalsstoet een hoogtepunt in het jaar. "Carnaval is voor ons plezier en enthousiasme."





Ook de leden van stoetgroep 'Merrege nog ne dag' waren van de partij om de toeschouwers te doen bibberen.





"Als wij gingen feesten vroeger zeiden we altijd: geen probleem, er is morgen nog een dag, daarom heten wij ook zo." Zij waren verkleed als zombies en hadden een echt griezelhuis bij. Voor hen liepen de oudjes die zichzelf De Wimpschransers noemen. "Wij worden al wat ouder, hé, dus deze rol is op ons lijf geschreven."





De Herenthoutenaar kan vanaf nu beginnen uitkijken naar volgend jaar. (MVBO)