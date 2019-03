Peer Stoet blijft achter met financiële kater.

12 maart 2019

De schade in Herenthout wordt opgemeten na het grootste volksgebeuren dat Herenthout rijk is, de carnavalstoet. De weergoden waren de stoeters dit jaar zeker niet gunstig gezind. Op de eerste zondag van het stoetgebeuren, 3 maart was het een druilerige, grijze dag waarbij de regen pas tegen het middaguur verdween. De meeste mensen beslissen reeds in de voormiddag of ze naar carnaval in Herenthout zullen afzakken. De regen die in de voormiddag aanwezig was, leek een voorbode voor wat komen zou. Er zakten nog geen 3500 bezoekers af naar de stoet. Op een mooie winterse zondag kon de Herenthoutse carnavalstoet in het verleden rekenen op het dubbele aantal en zelfs nog meer.

Na die tegenvallende cijfers was het ergste nog niet geschied voor Peer Stoet vzw in Herenthout. Voorbije zondag zette zich een stormgebied vast boven Vlaanderen, en dus bleef ook Herenthout niet gespaard van het noodweer. Enorme rukwinden werden voorspeld, na spoedoverleg zondagmiddag beslisten de veiligheidsdiensten, het gemeentebestuur en het bestuur van Peer Stoet dat het onverantwoord was om de stoet te laten uitgaan. Een pijnlijke maar een volledig juiste beslissing zo bleek later op zondag. Geen stoet dus, en bijgevolg geen inkomsten voor de carnavalvereniging. Vorig jaar nog besliste het bestuur van Peer Stoet dat het bezoeken van de stoet voor de Herenthoutenaar zelf niet meer gratis was, zo kon het bestuur aan extra inkomsten geraken. Inkomsten die broodnodig zijn om het financiële plaatje van het hele carnavalgebeuren in te kleuren. “Het is heel moeilijk om een schatting te maken van het misgelopen bedrag, de inkomsten via de inkomgelden zijn zeer weersafhankelijk. Maar we spreken hier toch al gauw van een bedrag dat zich situeert tussen vijfduizend en tienduizend euro” concludeert Gunter Nevelsteen, voorzitter bij Peer Stoet VZW

“We moeten 50 jaar teruggaan voor een vorige volledige afgelasting van de carnavalstoet. Toen ging de stoet dan maar op een andere datum door en hiervoor werd Half Vasten gekozen.” wist Jan de Preter, co-archivaris bij Peer Stoet ons te vertellen. Her en der werd er onder de stoeters gefluisterd dat ze dit wel zagen zitten, of het er werkelijk zal van komen, da’s de vraag.

De carnavalisten treurden omwille van de afgelasting van hun stoet. Maanden werk werden zo maar weggegooid, het sein om als groep te reageren. Tegen het normale startuur van de stoet verzamelden bijna alle stoeters aan het stoetstandbeeld om vandaaruit in een rouwstoet het centrum rond te trekken. Een indrukwekkende groep carnavalisten wandelde door het Herenthoutse straatbeeld. “Het is duidelijk, carnaval is nog lang niet dood” vertelt een bezoeker. Nummertjes en dansjes werden her en der opgevoerd, de stoeter treurde maar die treurnis werd al vlug omgeruild voor plezier en vertier. De carnavalisten doken na de optocht de talrijke kroegen in en al van in de namiddag zette de DJ zich achter de discobar. Het werd een lange stoetavond voor de Herenthoutenaren.