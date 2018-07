Parkfeesten met Laura Lynn 30 juli 2018

02u32 0 Herenthout Op zondag 12 augustus 2018 zijn het weer Parkfeesten. Verschillende mobiele keukentjes toveren het park om tot een groot openluchtrestaurant waarin alles draait rond streetfood en gezelligheid.

De deuren openen om 14 uur en de koks gaan door tot de festiviteiten worden afgesloten om 23 uur. U hoeft die dag dus zelfs niet in de buurt van uw fornuis te komen. Ook koffie- en cocktailliefhebbers en zoetebekken worden op hun wenken bediend.





Natuurlijk wordt er ook muziek geserveerd. Een viergangenmenu, dat wordt ingezet met de lokale helden van Viktor's Mind (15.30 uur). Daarna komt MAF het park verder opwarmen (17.30 uur) met Laura Lynn (19.30 uur) als afwerker van dienst. Topband The Vicious (21.30 uur) zorgt voor de grand finale. Het evenement is volledig gratis en er is doorlopend animatie. (WDH)