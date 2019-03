Opvallend veel baby-eekhoorns binnengebracht bij dierenopvang Jurgen Geyselings

14 maart 2019

14u23 0 Herenthout Vogelopvangcentrum (VOC) Neteland in Herenthout krijgt de laatste dagen vele jonge eekhoorns aangeboden. Mensen vinden ze op de grond nadat ze door de stevige wind van de voorbije dagen uit hun nesten in de bomen zijn gewaaid.

“De meeste van de jonge diertjes zijn gevonden in de tuin bij mensen of op paden. We vermoeden dat vele andere het niet overleefd hebben, omdat er met dit weer weinig mensen de bossen intrekken voor een wandeling”, aldus Mieke De Wit, oprichtster van VOC Neteland in Herenthout.

Momenteel heeft VOC Neteland 15 jonge eekhoorns onder zijn hoede. Met hun gezondheid gaat het de goede richting uit. De meeste van de binnengebrachte diertjes zijn ongeveer 1 à 3 weken oud. Ze zullen verder verzorgd worden tot ze genoeg aangesterkt zijn om zelf okkernoten te kraken. Daarna worden de diertjes weer vrijgelaten in de natuur.

Het grootbrengen van jonge eekhoorns is zeer intensief. Medewerkers geven de eekhoorns om de twee uur voeding, ze stimuleren de ontlasting, zorgen voor de juiste verhouding bij de aanmaak van speciale melk en volgen het gewicht op de voet op.

Gift

Mensen die het VOC Neteland een duwtje in de rug willen geven, kunnen vrijblijvend een gift doen via het rekeningnummer BE 66 9794 3630 0143. VOC Neteland vraagt om bij de mededeling ‘eekhoorn’ en je e-mailadres in te vullen. Zo worden de gulle schenkers op de hoogte gehouden van de toestand van de kleine eekhoorntjes. “Elke gift, hoe klein ook, de eekhoorns zijn je dankbaar!” klinkt het bij VOC Neteland.