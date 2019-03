Oppositiepartij GBL staat loodrecht tegen de ‘on hold’ verklaring die Eenheid aankondigde voor Herenthoutse cultuurzaal Jurgen Geyselings

18 maart 2019

11u11 0

Gemeentebelangen (GBL), partij van oud-burgemeester Patrick Heremans reageert verontwaardigd op het ‘Miskoop-verhaal’ dat Eenheid naar buiten brengt over de site Verheyen te Herenthout. Het pand werd vorige legislatuur aangekocht door de toenmalige meerderheid GBL/CD&V. Eind vorige week kwam het gemeentebestuur naar buiten met het verhaal dat de site Verheyen voor 1 à 2 jaar stilgelegd zou worden omwille van het beroep dat aangetekend werd door buurtbewoners.

‘Het verhaal dat deze zaal louter tot fuifzaal zou worden herleid klopt niet. Voor GBL was het de eerste prioriteit om culturele activiteiten, tentoonstellingen en tal van andere mogelijkheden hun plekje te geven in het zaalgedeelte. De voorzijde werd gereserveerd voor de verschillende kunstverenigingen. De welke trouwens vanaf dag 1 betrokken werden in het project. Er werd een bewonersvergadering georganiseerd en er werd een deskundige aangesteld voor de zaalinrichting, licht en geluid.’ meldt Tine Witvrouwen van GBL.

Dat er mobiliteitsproblemen zouden zijn rond de aangekondigde nieuwe cultuurtempel wuift GBL volledig weg. Er bevinden zich op minder dan 5 minuten wandelen ruim 100 parkeerplaatsen. Het zou veel erger zijn extra parkeerplaatsen te creëren ter plaatse. Nu verspreidt het verkeer zich en worden de bezoekers aangemoedigd om de fiets te nemen. Vandaar de overdekte fietsenstallingen die werden voorzien. “De ‘verzwegen’ uitgaven die Eenheid aanhaalt zijn voor ons een doorn in het oog. Het lastenboek was steeds openbaar” gaat GBL verder. “De extra uitgaven die in een later stadium nog genomen dienden te worden, werden ook nooit in het lastenboek opgenomen, ook al wordt hier door de huidige bestuursploeg én de socialisten van S.A.M.E.N. naar verwezen. Wij hebben dit steeds transparant en open gecommuniceerd.”

“De plannen zijn klaar. Tegen de gemeentelijke vergunning werd in beroep gegaan. De Deputatie van de provincie Antwerpen gaf GBL gelijk op 20 december vorig jaar. Daartegen werd opnieuw beroep ingetekend, dit keer door 2 personen. En dat kan inderdaad lang duren, maar moet er dan tijd, energie én geld gestopt worden in het onderzoeken van andere pistes? Wanneer wij nu vernemen dat zaal LUX een optie is, wordt dit toch helemaal lachwekkend. Geeft dit dan geen probleem wat betreft de mobiliteit en wat met de overlast voor de omwonenden?” kaart GBL aan op hun Facebook-Pagina.

“Een vaste podiumzaal geeft gelegenheid tot cultuuravonden, maar ook voor sport- en jeugdverenigingen en andere organisaties om evenementen op poten te zetten. Cultuurminnend Herenthout heeft nood aan de verderzetting van het project ‘Verheyen’ en niet aan een ‘on hold’ verklaring van het huidige gemeentebestuur.” besluit de partij van oud-burgemeester Heremans.