Oppositie hekelt hoge kosten site Verheyen 23 maart 2018

In Herenthout heerst er onenigheid over het budget voor de werken aan site Verheyen in het centrum. De gemeente wil er een podiumzaal en verenigingslokalen bouwen, maar de verbouwingskost loopt op tot 2,1 miljoen euro. "Veel te hoog", zegt Sander Ooms van oppositiepartij Eenheid Herenthout. "Ik denk dat de gemeente de kost onderschat heeft, want het winkelpand op die plaats is erg verouderd. De gemeente heeft al voor de derde keer het budget dat in het meerjarenplan stond, aangepast. Maar 2,1 miljoen euro is echt niet realistisch meer. Ze leven precies wat boven hun stand, beslissingen nemen als je er geen budget voor hebt is geen goede manier om aan politiek te doen." Schepen van Financiën Maurice Helsen (GBL) maakt zich geen zorgen. "Ik deel de mening van de oppositie niet. Herenthout heeft elk jaar een gezonde financiële overschot. Elk project dat door omstandigheden meer budget nodig heeft, kunnen we gerust opvangen met dit overschot." De gemeente vroeg deze maand een vergunning aan voor de site, de mogelijke eerste spade kan nog deze legislatuur gezet worden. (MVBO)