Ook Coely en Sons op Clamotterock 02 maart 2018

De organisatie van festival Clamotterock in Herenthout heeft opnieuw een lading namen bekend gemaakt. Bluesmuzikant Big Bill staat op vrijdag 11 mei op het podium, Coely, Sons en 10 years Hypesquad komen het beste van zichzelf geven op zaterdag 12 mei. Daarnaast was al bekend dat Raymond Van het Groenewoud, Red Zebra, Jacle Bow, Drum Drum Dance Dance en Dj Bountyhunter de sfeer er gaan in brengen op het festival. (MVBO)





Tickets zijn nog te koop via www.clamotterock.be