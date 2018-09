Onthaalmoeder Diane ziet 70 kindjes terug 03 september 2018

Een blij weerzien zaterdag in de voetbalkantine van FC Fiat in de Koestraat in Herenthout. Diane Vercammen was die dag juist 25 jaar actief als onthaalmoeder in Herenthout. Om dat jubileum te vieren, nodigde ze alle kindjes (en hun ouders) uit waarover ze zich de voorbije 25 jaar had ontfermd. Diane heeft in haar carrière 105 kindjes gehouden. Meer dan zeventig daarvan daagden op voor het jubileumfeest van hun onthaalmoeder. "Het was enorm fijn om hen allemaal terug te zien. Sommige kom ik wel eens tegen in het dorp, maar anderen had ik al jaren niet meer gezien. De oudste kindjes waren de 20 jaar al lang gepasseerd. Ik had schrik dat ik veel kinderen niet zou herkennen, maar de meeste gezichtjes herkende ik meteen. Slechts bij een paar kindjes kon ik niet meteen een naam kleven, totdat ik hun ouders zag." (JVN)