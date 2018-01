Omroep Neteland mag niet uitzenden door "stomme" administratieve fout 02u29 0 Foto Vanderveken Martin Lieckens in de studio. Herenthout De lokale radiozender Omroep Neteland uit Herenthout start 2018 in mineur. Door een "stomme" adminstratieve fout hebben ze voorlopig geen zendvergunning meer.

Enkele lokale radio's uit de Kempen kregen vorig jaar geen nieuw frequentiepakket, maar Omroep Neteland kreeg er wel een. Toch kunnen ze niet in de ether gaan.





Eind 2016 bundelde cultuurminister Sven Gatz namelijk twee of drie frequenties en gaf dat geheel een nummer. Dat was voor Omroep Neteland 85 (Herentals-Lille-Kasterlee) en 86 (Herentals-Herenthout). In 2017 werd het frequentieplan echter aangepast, waardoor sommige nummers niet meer overeen kwamen met hun zendgebied. Achter nummer 85 en 86 zat plots Herzele (Oost-Vlaanderen) en Overijse (Vlaams-Brabant). Het gebied van Omroep Neteland kreeg de nummers 82 en 84. Dat werd te laat opgemerkt, waardoor er een aanvraag werd ingediend voor het verkeerde zendgebied. "Het is een kleine stomme fout, met grote gevolgen", zegt voorzitter van Omroep Neteland Martin Lieckens. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij. Ik heb het nog proberen recht te zetten, maar dat was niet meer mogelijk."





Ook de minister vindt het een spijtige zaak. In het voorjaar van 2018 start een nieuwe toekenningsronde voor de twintig zendpakketten die nog open zijn gebleven. De medewerkers hopen om één van die twintig te kunnen bemachtigen. "Volgens de minister hebben de lokale radio's niets te vrezen", zegt Martin. Omroep Neteland bestaat ondertussen al 35 jaar en telt meer dan 20 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de lokale radio. Vanaf 1 januari is de omroep enkel nog te beluisteren via internet. (TJW)