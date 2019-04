Nieuw speelpleintje Doelstraat plechtig ingehuldigd Jurgen Geyselings

06 april 2019

09u12 0

In de Doelstraat in Herenthout werd op vrijdagavond een splinternieuw speelpleintje geopend. In aanwezigheid van tal van buurtbewoners en hun kinderen opende schepen van jeugd Michel Van Hoof het speelpleintje door al glijdend van de glijbaan plechtig het lint door te knippen.

“We vonden de avond voor de ingang van de Paasvakantie het ideale moment voor de opening van ons allernieuwste speelplein in ons dorp. Zo kan er reeds gedurende de ganse vakantie genoten worden van ons speelplein”, wist Van Hoof. “Er werd in samenwerking met Natuurpunt heel veel gebruik gemaakt van natuurelementen bij de opbouw van het pleintje. Er werden onder meer klimtoestellen gemaakt van boomstammen en er werd gebruik gemaakt van een berg zand om een schuif-af op te plaatsen. Hetzelfde concept zal ook gebruikt worden bij de aanleg van enkele nieuwe speelpleintjes in de toekomst. Er zijn vele andere buurten vragende partij voor een speelpleintje in hun buurt, zoals Het Schuddeboske, Ten Hove en eventueel de buurt aan de Cardijnlaan waar de vroegere voetbalvelden van KFC Herenthout zich bevonden.”