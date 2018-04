Natuurpunt laat jaarverslag drukken op graspapier 20 april 2018

02u53 0

Natuurpunt België maakt voor de eerste keer in het land hun jaarverslag in graspapier, in samenwerking met drukkerij Zwart op Wit uit het Kempense Herenthout. Het graspapier wordt gemaakt van vezels van gemaaid gras dat Natuurpunt haalt uit het eigen bosbeheer. "De grasvezels worden in een papierfabriek in Nederland geraffineerd en gedroogd om daarna te versnijden", zegt commercieel directeur Jef Kempen van Drukkerij Zwart op Wit. "Het graspapier bestaat eigenlijk uit een mix van hout- en grasvezels, alleen gras gebruiken zou het papier heel slap maken. Dat is dus niet mogelijk."





Of hiermee nu geen bomen meer gekapt moeten worden om papier te maken, is volgens Jef te voorbarig. "We zullen altijd bomen nodig hebben om papier te maken, maar dat zijn vooral slechte bomen. De goede worden gebruikt voor houtbewerking. Het papier vertoont de grasvezels, maar ziet er niet veel anders uit dan gewoon papier."





Als Natuurpunt een positieve evolutie vaststelt, wordt de productie mogelijk opgedreven. Ondertussen gaat ook Drukkerij Zwart op Wit kaartjes en dergelijke in graspapier in hun gamma opnemen. (MVBO)