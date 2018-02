Na de snoepautomaat is er nu de SOEP-automaat 28 februari 2018

02u36 0 Herenthout Aan drankenhandel 't Vol Fleske op de Itegemsesteenweg in Herenthout kan je vanaf nu soep afhalen uit de Soupprice-automaat van Ken Vervoort en zijn vriendin Kim Surinx.

"Wij eten allebei heel graag soep en maken dat dan ook dagelijks klaar bij ons thuis", vertelt Ken. "Onze liefde voor de soep willen we delen met anderen. Daarom hebben we Soupprice opgericht en hebben we vandaag (zaterdag, red.) onze eerste soepautomaat geïnstalleerd." De automaat bevat behalve soep ook pasta en een schotel van de week. "Mensen die geen tijd hebben om iets te maken, of maar voor 1 persoon moeten koken, kunnen snel in onze automaat een pasta of weekschotel afhalen", zegt Ken. Naast de automaat kunnen geïnteresseerden ook online of telefonisch soep bestellen. "Bestel voor 14 uur en ik breng de soep de dag daarna aan huis", zegt Ken. (MVBO)