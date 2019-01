Muziekgeschiedenis in zaal Lux krijgt nieuwe start door MinC Kristof Baelus

23 januari 2019

18u32 0 Herenthout In zaal Lux in Herenthout stonden in het verre verleden al wereldgroepen van formaat op het podium. Onder andere U2, The Cure en Dire Straits betraden het Herenthoutse podium. MinC vzw wil met kleppers van formaat het podium van zaal Lux weer tot leven wekken.

“Het is even stil geweest rond het podium van zaal Lux”, zegt Wim Horemans, voorzitter van MinC. Onze organisatie bestaat al een ruime tijd en de bekende locatie in de Sint-Gummaruskerk werd te klein.”

De uitbater van café Lux kwam met het lumineuze idee om hun project in zaal Lux uit te voeren. Zowel in het voorjaar als in het najaar zullen er telkens twee concerten plaatsvinden van klinkende namen. Dit is alvast de basis, doorheen het jaar kunnen er ook try-outs plaatsvinden van bekende bands.

“Het eerste optreden zal plaatsvinden op 23 maart”, zegt Horemans. “We hebben tal van boekingskantoren gecontacteerd, we moesten zelfs niet het hele verhaal van zaal Lux uit te leggen. De meeste personen kenden het verhaal en wilden graag meewerken. Wie er op ons podium zal staan blijft voorlopig nog geheim.”

Wie de eer heeft om het eerste concert te spelen zal de organisatie zaterdag bekend maken op hun Facebookpagina. Meer informatie kan je vinden op luxherenthout.be.