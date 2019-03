Muziekfanaten van MinC blazen met reeks concerten nieuw leven in legendarische Zaal Lux Jurgen Geyselings

19 maart 2019

07u54 1 Herenthout Op zaterdag 23 maart komt de muziek thuis in Herenthout. Minc vzw lanceert er na 24 jaar een nieuwe reeks concerten in de legendarische Zaal Lux, waar ooit ook U2 en The Cure op het podium stonden.

24 jaar, 1 maand en 6 dagen zo lang zal het geleden zijn dat Zaal Lux in Herenthout nog eens mocht dienst doen als een echte concertzaal. Het waren de heren van Belgian Associality, Boerenzonen op Speed en Hard Resistance die als laatsten het rockpodium aan de Markt in Herenthout betraden, we moeten dan al terug naar vrijdag 17 februari 1995. Zaal Lux werd in het weekblad HUMO ooit geroemd met de titel ‘Het Mekka van het Vlaamse clubcircuit’. Een concertzaal waarvan de muren pure muziek uitademen, met een reusachtig grote ronde luster aan het hoge plafond die bij menig bezoekers het angstzweet doet uitbreken, gelukkig is de zaal groot genoeg om uit de schaduw van deze mastodont van een concert te genieten. De groten der aarde stonden hier als jonkies op de planken. Zo mocht Herenthout in de jaren ‘70 en ‘80 bands als U2, Dire Straits, Madness en The Cure ontvangen. Ook Belgische topbands maakten hun opwachting in Zaal Lux, we spreken dan onder meer over Arno, De Kreuners, The Kids, Urbanus en de betreurde Luc De Vos met zijn groep Gorki. Een waslijst aan groepen en artiesten, te lang om helemaal op te sommen. Opvallend is ook dat ene Herman Schueremans, momenteel big boss bij Livenation en de grote figuur achter het Rock Werchter-gebeuren, samen met Herenthoutenaar Gust Spruyt vele concerten organiseerde. Tussen 1977 en 1995 werden er in de Herenthoutse concertzaal maar liefst meer dan 100 grootse optredens georganiseerd. Een fenomenaal aantal voor een dorpje zoals Herenthout.

De muziekfanaten van MinC vonden het na zo’n lange stilte in de muziektempel de hoogste tijd om Zaal Lux nieuw leven in te blazen. Begin dit jaar maakten ze Herenthout en omstreken nerveus en benieuwd, ze lanceerden via social media de pagina “Zaal Lux Herenthout” met de boodschap “music is coming home”. Muziekliefhebbers uit gans Vlaanderen keken vol verwachting uit naar de nieuwe toekomst die Zaal Lux tegemoet ging. MinC is een concertorganisatie bestaande uit 8 vrienden en bestaat reeds 25 jaar. MinC-lid Kevin Heylen gaf ons volgende mee: “MinC zette zijn eerste stappen in de muziekwereld met de organisatie van de Herenthoutse kroegentocht, jarenlang een succesformule in het Herenthoutse uitgangsleven. Later stond MinC onder meer in voor de organisatie van concerten van Blue Blot en Clouseau.” De laatste evenementen die de heren van MinC organiseerden, waren eerder intieme concerten van onder andere Paul Michiels, Nate James, Rik De Leeuw, Guido Belcanto, Isolde Lasoen, Stan van Samang en nog vele anderen in de gerestaureerde Sint-Gummaruskapel van Herenthout, beter bekend als Torekeschool.

De concerten moeten voor de fans tegen een democratische prijs te bezoeken zijn. Kevin Heylen

‘Tijd voor iets nieuws’ vonden de heren en zo kwamen ze bij Zaal Lux terecht. Met een minimum van vier concerten per jaar staat de muziektempel een mooie toekomst te wachten. Eventueel aangevuld met nog enkele leuke extra’s, naargelang de aanbiedingen, tourschema’s en try-outs van diverse bands. “ Het is de bedoeling om haalbare, realistische concerten van binnen- en buitenlandse groepen te programmeren. Met uiteenlopende stijlen en vooral, het belangrijkste misschien, de concerten moeten voor de fans tegen een democratische prijs te bezoeken zijn”, vertelt Kevin Heylen verder.

Geen geschiktere locatie dan de legendarische Zaal Lux om beide groepen terug aan het werk te zien. Stijn Meuris

Voor de allereerste editie van de nieuwe reeks concerten wisten de organisatoren als hoofdact Red Zebra te strikken. In het voorprogramma kreeg de Limburgse punkgroep ‘De Brassers’ zijn plekje. Een programmatie die tot ver buiten Herenthout opgemerkt werd. Zo kwam Stijn Meuris, vroegere zanger van zowel Noordkaap als Monza, met volgende uitspraak op zijn Facebookpagina ‘Het moet geleden zijn van in 1981 dat ik Red Zebra en De Brassers op dezelfde avond op een podium zag staan. Geen geschiktere locatie om beide bands aan het werk te zien dan in de legendarische Zaal Lux te Herenthout’. Een compliment waardoor de organisatie hun kin fier naar boven mag steken. Red Zebra is een Belgische punkgroep bekend van hun grootste hit ‘I Can’t live in a living room’. Ze speelden na hun reünie in 2017 al op binnen- en buitenlandse podia. Zo stonden de heren vorig jaar nog op het Herenthoutse festival Clamotte Rock en traden ze reeds op in landen als Griekenland, Italië, Duitsland en Frankrijk.

De muziek zal dus eindelijk thuiskomen op zaterdag 23 maart 2019. De ticketverkoop verloopt vlot, de laatste tickets zijn beschikbaar via www.luxherenthout.be en in verschillende cafés, meer info hierover vind je op de website. Tickets kosten 22 euro in voorverkoop en 25 euro aan de kassa.