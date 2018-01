Muziekacademie speelt 'Het Beloofde Land' 25 januari 2018

Jef Cambré schreef speciaal voor de academie de musical 'Het Beloofde Land'. Het is een romantisch maar spannend verhaal, waar de actuele problematiek van vluchtelingen centraal staat. De Gemeentelijke Muziekacademie heeft de eer om de première van deze musical aan je voor te stellen op zaterdag 27 januari 2018.





Er is een voorstelling om 10.30 uur en om 14.00 uur in de Volle Vaart in Grobbendonk. Kaarten kosten 5 euro (3 euro voor kinderen tot 12 jaar en leerlingen van de academie) en zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de academie (eerste verdieping Gemeenteschool Klim-op) of op het loket Vrije Tijd tijdens de openingsuren. Meer info vind je op academie.herenthout.be en op de facebookpagina Muziekacademie Herenthout. (WDH)